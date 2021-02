Nicole Neumann reveló qué parte de los hombres la enloquece

Tranquila y con un perfil muy bajo Nicole Neumann comenzó el 2021 y luego de unas extensas vacaciones con sus hijas fruto de la relación con Fabián Cubero la modelo relató sus preferencias físicas en un hombre en una entrevista con la revista Caras.

La rubia fue directa y comentó: “Tiene que ser muy fuerte y seguro de personalidad, y si además lo están de físico no estaría mal. Y las buenas piernas también me copan”, comenzó diciendo Nicole.

Luego agregó: “No sé si tengo muchos requisitos, pero no soy una mujer para cualquier hombre, tengo mucha energía masculina, soy muy independiente, es difícil a veces para el hombre aceptar todo eso y manejarlo. Más los celos, la exposición, todo lo otro”, confesó.

“Yo necesito una persona muy fuerte al lado porque yo sola soy muy fuerte. Y no quiero un cuarto hijo, ya tengo tres (risas). Otra cosa que me desencanta de los hombres es esta cosa de las redes, el pibe muy Instagram que sigue a todas las mujeres y que le pone likes a todas, me gusta el hombre selectivo. Por suerte hay mucho hombre todavía que no está en esa. De hecho, por el último lugar que me podés entrar es por ese”, continuó.

Para finalizar la panelista del Trece comentó: “Yo soy escorpiana así que imaginate. Somos el signo más pasional del zodíaco. Nunca tuve que negociar en eso, si hay algo en lo que nunca tuve que negociar es en eso”.