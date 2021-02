¡Se viene! Marcelo Tinelli presentó su proyecto para el 2021

Luego de un año sin estar al frente de alguno de sus productos, Marcelo Tinelli anunció el lanzamiento del nuevo formato de su productora La Flia.

Se trata de “Academia 2021”, un nuevo segmento que irá dentro de ShowMatch y que exigirá un esfuerzo extra de todos sus participantes.

Así lo confirmó el empresario a través de su cuenta de Instagram al compartir una foto junto a Karina La Princesita quien participará junto al carismático Pedro Alfonso.

“Volvemos en abril con nuevo programa, que va a tener cosas del Bailando y otras nuevas. ShowMatch, la Academia y además todo el humor político y del otro”, contó.

Fue Ángel De Brito quien dio más detalles de lo nuevo de Tinelli y dijo: “En abril, Showmatch va a estar al aire. Olvídense del Bailando tradicional. Va a haber humor, musicales y una academia. Se llama ‘La Academia’ porque Showmatch este año va a tener a los participantes y el jurado, de tres miembros. Los participantes, son varios los convocados, y la primera que confirmó oficialmente es Karina, La Princesita, que va a bailar, no va a ser jurado, porque había mucha confusión con eso. Viene del jurado del Cantando, pero va a ser participante y vuelve a la pista a bailar”.

Luego agregó: “La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. La Academia es porque no solo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, finalizó el conductor.