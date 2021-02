Ester Exposito incendió las redes con una infartarte foto

Ester es una de las actrices y jóvenes españolas con mayor movida social en las redes. Y es que su belleza enamoró a millones de personas que se vuelven locos con su sensualidad y picardía.

Con más de 26 millones de seguidores en Instagram, Ester Expósito volvió a deslumbrar a sus seguidores con un desnudo completo que rozó la censura.

La actriz se mostró como vino al mundo, sin ningún miedo y dando poca lugar a la imaginación en un jacuzzi en pleno momento de relajación y espumas. Así fue como deslumbró a todos los que se toparon con su sensual foto en la plataforma en Instagram.

Ante esta imagen, los usuarios no dudaron en dar su me gusta, los cuales ya superan los 3 millones. A su vez cientos de comentario que iban desde : "Guapa", "que hermosa sos", "casate conmigo", "ok me enamore", "te amo", "sos el amor de mi vida", "que buena vista", "sos un fuego ardiente", "queen".

En varias ocasiones Ester impacta en la red con diversas producciones que realiza para marcas internacionales. Y para la fortuna de los usuarios nunca faltan las fogosas postales que dejan a todos delirando.