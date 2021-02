Lizy Tagliani confirmó que La Floppy le envió una ´señal´

Luego de varios meses del fallecimiento por leucemía de La Floppy, Lizy Tagliani sorprendió en sus redes sociales al comentar un extraño episodio que vivió en una situación puntual y relacionada con su amiga entrañable.

Según la conductora, estaba comiendo una pizza que no viene cortada en porciones y al tocar el celular apareció una foto de ella y La Floppy.

"No lo van a creer, pero agarré el celu, puse la clave y se abrió esta foto con mi gorda hermosa. Anoche comí pizza y donde compro no viene cortada... Y yo corto con la mano... La Floppy me cagaba a pedos", recordó.

Luego, para finalizar, compartió unas emotivas palabras para su amiga a quien nunca olvidará: "Te quiero, te extraño y lo que sobró lo cortaré con cuchillo como una señorita. Beso al cielo".