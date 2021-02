Luciana Salazar habló de brujerías en su relación con Martín Redrado

Como es costumbre desde hace algunas semanas, los famosos se animan a responder las preguntas de sus seguidores en las redes sociales con el peligro de quedar expuestos en muchos casos.

Wanda Nara, Sol Pérez, Silvina Escudero, todas las famosos se prestaron al interrogatorio de sus fanáticos y, en muchos casos, las repuestas fueron sorprendentes.

Ahora Luciana Salazar se sumó a la onda y también se animó a responder dudas de sus followers en sus historias de Instagram.

Era de esperar que muchos de los interesados en conocer más de la rubia fueran directamente a preguntar sobre la relación que mantuvo con Martín Redrado.

Hace un tiempo y para sorpresa de muchos, Luli acusó al economista de haberle hecho una brujería y dijo: "Él me invitó a su casa para ver a Matilda. Fuimos a su casa el domingo, no este domingo si no el anterior, quedamos en que íbamos a cenar juntos, cenamos juntos. Eran como las 11 de la noche, yo le dije que tenía ganas de comer helado. En su casa siempre hay helado, así que voy al freezer a buscar y veo un vaso color turquesa tipo de acrílico con mi nombre y mi fecha de nacimiento".

"No le saqué fotos, pero tengo pruebas. Yo me puse mal, me puse a llorar, me puse blanca porque para mí fue un hechizo, una brujería, yo esas cosas no las hago", comentó en 2018.

En esta oportunidad un seguidor consultó "si ella había hecho brujerías". Lejos de seguir los pasos de su ex Salazar dijo: "Jamás, no creo en esas cosas".

También los fans volvieron a realizar la pregunta del millón sobre la paternidad de Redrado con Matilda: "Ya lo dije miles de veces! Redrado no es el padre biológico de mi hija. No insistan más", finalizó.