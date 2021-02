¡Ni pensarlo! La experiencia traumática de Leti Siciliani en una playa nudista

Luego de un año exitoso laboralmente por su participación en “MasterChef Celebrity” (Telefe), Leticia Siciliana decidió tomarse algunos días de vacaciones y, con la idea de olvidar los meses de pandemia por el coronavirus, la joven partió hacia alguna playa de arena blanca del Caribe.

Relajada y disfrutando del tiempo extra que ofrece el descanso de verano, Leti usó sus redes sociales para comentar una experiencia que decidió vivir pero que no fue como esperaba.

"¡Fallé! No me desnudé porque me dio cosa el tema de las fotos. Tipo 'eh Masterchef, ¿te sacás una foto?´, y yo ahí con mis pasitas de uva", comenzó diciendo Leti acerca del temor de la exposición y sobre las inseguridades de su propio cuerpo.

Luego agregó: "Me pareció alta experiencia. Volvería, sin dudas, porque la gente es súper tranquila, está muy en la suya y disfruta de sus cuerpos como debería ser”, reflexionó.

Sobre lo negativo del lugar, la hermana de Griselda Siciliani relató: "Aunque ya cuando hay alguno haciendo pis al lado o jugando con las bolas... Bueno, esas cosas son un poco shockeantes", cerró.