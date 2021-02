¡Muy molesta! Karina Jelinek respondió a las mujeres que la critican

Dueña de la recordada frase “lo dejo a tu criterio” que la usó para responder a Jorge Guinzburg y que luego logró patentarla para que sea solo suya, Karina Jelinek sigue vigente sobre todo en las redes sociales.

Hace algunos días, la morocha usó su cuenta de Instagram y posó recostada en una cama en medio de sus vacaciones en el Caribe.

El posteo, más allá de demostrar la belleza de la mediática generó todo tipo de críticas a la joven modelo por los exagerados retoques estéticos realizados.

Molesta con las críticas, la ex de Leo Farña usó sus redes para salir a responder: “Buenas noches, para todas las que son mujeres y critican mis labios que amo, y si no es eso, critican otras cosas: somos del mismo género. En vez de criticar debemos apoyarnos todas, más en estos momentos. Me acepto como soy y me quiero, cosa que me costó con el tiempo debido a problemas personales, les deseo lo mismo a ustedes. Sean felices y bendiciones", escribió la modelo junto a una foto tomando una bebida.

Como era de esperar muchos salieron nuevamente a criticarla, pero otros apoyaron a la joven y le manifestaron su amor: "Amiga diosa universal. Linda bella, te mereces lo mejor. Apoyarnos es fundamental. Te quiero", "Estás más linda que nunca", "Bella, mucha gente infeliz... brillemos siempre", “Sos un fuego”, “Te amo”, "Sos única y con un sol y energía bella", "Sos una diosa", fueron algunos de los mensajes recibidos.