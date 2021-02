La mujer de Jorge Rial se contagió de coronavirus

Este martes se conoció la noticia menos esperada por Jorge Rial y es que su mujer, Romina Pereiro dio positivo en el test de Covid 19 que le realizaron.

La reconocida nutricionista fue aislada de inmediato junto al conductor y a las hijas de su mujer.

Si bien no se conocen, hasta el momento, los detalles del estado de salud de la mujer, había comenzado hace poco a trabajar en la TV Pública en el magazine “Mañanas Públicas”.

"De casualidad, mi hija me hizo oler un perfume el fin de semana y noté que no tenía olfato. Automáticamente me aislé en una habitación acá en casa", relató Romina en un video casero que envió al programa.

"Por ahora estoy bien, con un poco de cansancio y dolor muscular. El resto de la familia está perfecta y sin síntomas. Por medida preventiva, ellos también están aislados mientras yo estoy en esta habitación. Mis hijas se asoman y saludan, Jorge lo mismo. Me están mimando un montón", comentó la profesional.

"Espero recuperarme rápido. Tengo muchas ganas de volver, venía muy entusiasmada, pero estas cosas son así", dijo la mujer que está más preocupada por su esposo que, en caso de contagiarse, en un paciente de riesgo por su hipertensión y problemas coronarios.