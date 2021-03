¡Entangada!: El accidente de Belu Lucius en un tobogán acuático

Triunfando como panelista en “Cortá por Lozano” luego de su paso por “MasterChef Celebrity” en Telefé, Belu Lucius se mantiene vigente en las redes sociales contando cada cosa que hace y en esta oportunidad sorprendió con un doloroso relato.

Con el fin de calmar el calor reinante en Buenos Aires, la influencer decidió pasar un día con su familia en un parque acuático.

Feliz por el agua y los juegos, la morocha se animó a tirarse de un enorme tobogán, tal como lo hacía su marido, pero las cosas no salieron como ella esperaba.

Su pequeño traje de baño le jugó una mala pasada en el momento de la bajada y ella misma lo contó en sus redes sociales: “Anécdota de ayer: Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: sacame una foto que me quiero tirar yo”, comenzó diciendo Belu.

“Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona boluda que soy, y cuando apoyo el culo sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el oj...”, indicó Belu Lucius frontal y directamente.

“Así que estuve sentándome de costado todo el santo día...”, dijo la mediática quien cerró con un comentario desopilante: “Mi culo come trapo no es apto para toboganes de agua”.