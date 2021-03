Apareció Tamara Paganini a los 20 años del primer Gran Hermano

Hace 20 años cuando la televisión argentina presentó el primer reality, muchos no entendían de qué se trataba. Ahora y a la distancia, nadie puede olvidar la primera edición de Gran Hermano y a sus polémicos participantes.

Tamara Paganini fue la jugadora más popular de la primera edición pero también, una de las más afectadas a nivel emocional.

Al salir de la casa Tamara quería escapar de los fanáticos y del boom que era el programa cuando ellos, ahí adentro y aislados, jamás imaginaron el éxito del programa.

Sin dudas Tamara Paganini fue, junto con Gastón Trezeguet, los participantes más controvertidos y famosos del ciclo que luego tuvo muchas ediciones más.

Tamara apenas rompió el aislamiento se sintió usada y accionó legalmente en contra de la productora, el canal y el formato. Estuvo en juicio durante años y se enojó muchísimo con el ambiente.

A 20 años de lo sucedido Paganini asegura que su visión cambió por completo. Entrevistada por Exitoína dijo: "El juicio duró 13 años, me han ofrecido arreglos pero lo único que quería era que me pidieran perdón... que me dijeran en la tele que me habían hecho daño. Mi abogada me decía que por favor, que no iba a terminar más eso... creo que la terapia también me ayudó a darme cuenta de que estaba luchando contra un imposible".

La rubia recordó los primeros días fuera de la casa más famosa de Argentina y dijo: "No sabía lo que era una crisis de nervios hasta que salí de la casa…En 2003 me fui a vivir a Carlos Paz y a los 2 años, iba caminando de la mano con la hijita de mi ex novio y la gente se me tiró encima... me arrancaron a la nena de la mano. La gente empezó a arrinconarme contra una mesa y quedé apoyada debajo de la gente. En tanto, mientras tanto algunos te decían te amo, otros puta, otros te arrancaban el pelo, era una mezcla de todo. Y ahí de nuevo la policía y yo gritando 'la nena, la nena'. Después salí con un ataque de pánico", recordó.

Finalmente y con el paso de los años Tamara logró capitalizar todo el éxito y este fin de semana la popular participante de GH vuelve al teatro Empire con una obra clásica, prepara un programa de radio y planea escribir un libro.