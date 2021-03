Dalma Maradona indignada con la prensa en la Marcha de su padre en el Obelisco

Este miércoles y luego de una organización en las redes sociales encabezada por los fanáticos de Diego Maradona, se realizó la marcha en el Obelisco para pedir Justicia por la muerte del Diez en extrañas circunstancias.

Bajo la consigna "A Diego lo mataron" cientos de fanáticos del ex futbolista se concentraron en el centro de Buenos Aires esperando la presencia confirmada de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna para encabezar el reclamo.

Minutos antes de las 18 las mujeres llegaron al lugar junto a amigos sosteniendo una bandera que decía: "Condena social y judicial a los culpables".

Comenzaron a acercarse a los fanáticos, pero debieron irse por el asedio de los periodistas que no las dejaron avanzar en busca de declaraciones.

"Lamentablemente, fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima. Fue imposible seguir avanzando porque la prensa también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma", comentó Dalma en su cuenta de Instagram.

Y remarcó: "No fuimos a dar notas porque el objetivo nuestro no era ese. Nadie insultó a mi mamá como quieren inventar (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel sino que habíamos dejado nuestros autos en ese estacionamiento".

"Gracias a mis amigos que me acompañaron y gracias a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá. Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque como todos saben fuimos solo a pedir justicia. Hoy no era el día para nada más", finalizó la joven.