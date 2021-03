Martitegui publicó una carta de renuncia en redes

En un posteo en redes sociales, el Chef German Martitegui dio a conocer la carta por la cual renuncia a uno de sus mayores logros. Esto consiste en dejar de lado ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y su deseo de no estar mas en sus listas.

La carta, escrita en ingles, dio terror a los usuarios que se sorprendieron con las primeras palabras, pero les dio alivio saber que no era de Masterchef. En su texto detalla "Por la presente renuncio formalmente a mi puesto como juez de los 50 mejores restaurantes del mundo 2021 con el pesar de que, aunque la decisión me ha pesado durante algún tiempo, se demora demasiado en llegar".

Luego expresa que no tiene sentido elegir cuando hay muchos lugares que han cerrado en contexto de pandemia y no ha podido visitar los lugares para poder seleccionar. "Mi propio restaurante ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería calificar para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia" sostuvo el prestigioso profesional.

Pero no todo se quedo ahí, sino que cuestiono la competencia indicando que influye en su creatividad. Posteriormente acoto "Siento que crea una sospecha y una competencia que no me gusta entre chefs y que se ha acentuado con el tiempo, y el posicionamiento ordinal de restaurantes muy diferentes en una lista me parece más injustificable cada día que pasa".