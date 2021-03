Una actriz de 'La Casa de Papel' casi termina a las piñas con periodistas

No cabe dudas que la serie española que actualmente es propiedad de Netflix, "La Casa de Papel", es una de las más exitosas de los últimos años. Debido a esto sus actores y actrices han ganado una gran notoriedad, provocando que cada cosa que hacen se vuelva noticia. En este caso una de las últimas en sumarse a esta tira fue tendencia por tratar de la peor manera a dos periodistas.

Se trata de Najwa Nimri, una reconocida actriz y cantante española de 49 años de edad, quien interpretó a Alicia Sierra. Además, en otro producción exitosa como "Vis a Vis" conformó el elenco dándole vida al personaje "Zulema Zahir". Recientemente la artista fue abordada por dos periodistas a la salida de la estación de Atocha en Madrid.

Además de ser una figura fácilmente reconocible, Najwa venía de participar de la entrega de los premios Goya por lo que era lógico que su testimonio fuera uno de los más buscados. En ese momento los comunicadores le acercaron los micrófonos para consultarle como vivió esta ceremonia tan atípica por la pandemia.

Nimri se mostró muy enojado y le preguntó si "iban en serio" en reiteradas oportunidades. “¿Tampoco te vas a pronunciar sobre los comentarios machistas que recibieron algunas de tus compañeras por cómo estaban vestidas? Teniendo en cuenta que mañana es el 8M, el Día de la Mujer…”, consultó una de las presentes.

No sólo se negó a contestar sino que lanzó una patada al aire demostrando que no tenía problema alguno con golpearlos si no la dejaban en paz. “Baja la puta cámara, quita la puta cámara que te meto”, dijo la actriz mientras empujaba con fuerza la cámara contra el rostro del camarógrafo.

Esto quedó registrado por uno de los testigos, quien no dudó en compartirlo en las redes sociales. Luego de que esto se volviera tendencia la violenta utilizó este mismo medio para pedir perdón. “No quiero ser tendencia. Mi comportamiento frente a las cámaras el otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas”, redactó. Sin embargo tiempo después borró esta publicación.