Sol Pérez quiere casarse y ser mamá

Sol Pérez disfruta de un gran momento televisivo con su participación en “MasterChef Celebrity” (Telefé) y además de su trabajo en Canal 26 como conductora también no deja de estudiar con la idea de ser una excelente abogada.

De novia con Guido Mazzoni, la rubia vive un intenso romance y, lo que comenzó como algo quizás más liviano con el paso del tiempo se fue consolidando y la pareja ya está pensando en dar un paso más.

Juntos desde hace dos años, Pérez sueña con casarse y formar una familia con hijos y así lo contó la mediática a Ciudad Magazine: “Ser padres es algo que recontra hablamos, en serio. Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años. Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familiaros y siento que su familia es mi familia, y capaz que a él le pasa lo mismo”, contó Sol.

Luego agregó: “Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable, nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más”, compartió la joven.

“Tuve noviazgos que estuvieron bien para el momento, pero no sentía que quería dar todo de mí o involucrarme con su familia, pero con Guido me pasa todo lo contrario”, dijo Sol.

“En la intimidad a Guido le digo “mi marido”. No lo digo en televisión porque va a pensar que soy una loca que quiere marcar territorio”, finalizó divertida y más enamorada que nunca la influencer.