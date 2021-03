Sol Pérez posó con un top blanco y habló sobre el jurado de MasterChef

Sol Pérez disfruta de un gran momento profesional y personal y, como una de las protagonistas del exitoso programa de cocina “MasterChef Celebrity” (Telefé) se refirió al jurado y aseguró que son más protagonistas que los famosos participantes.

Apuntada como la participante más competitiva del programa Sol Pérez no dudó en hablar de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: “Yo creo que son más protagonistas que los protagonistas porque tomaron un lugar, la gente los respeta y lo que ellos dicen es palabra santa. Imponen un respeto que no sucede tal vez en otros programas. Vos te parás adelante de esos tres tipos y te juro que tenés cinco años. Es la autoridad máxima. Es como cuando sabías que te la habías mandado, te llamaban en el colegio y era el director. Vos en tu cabeza te hacías la idea de que era lo máximo. Eso pasa con ellos tres”, dijo la rubia en una entrevista con Moskita Muerta en La Once Diez.

Luego la novia de Guido Mazzioni no dudo en elegir a Betular como su preferido pero luego de una pelea también tiene debilidad por De Santis: “Están ahí disputándose mi amor…Cuando hicimos con Fer Carlos la tortita, Betular no me dijo que llevaba gelatina, me lo dijo tarde. Ahí me divorcié y dejó de ser mi preferido. Ahora pasaron un montón de cosas y van a ver por qué me enamoré de Donato, que me ayudó en un montón de cosas”, dijo divertida.

Luego Pérez se refirió a las personas que terminan llorando frente a las devoluciones de los reconocidos chefs: “Lloró gente que yo pensé que no la iba a ver llorar en mi vida. Me sorprendió verlo llorar a Fer Carlos, pero era tanto el nivel de estrés que le dije a mi mamá que si yo hubiese sido él, lloraba también”, dijo sobre el programa.

Hace algunos días e invitada al ciclo de Telefé “Morfi”, Sol lució un pequeño top blanco y pantalón verde agua que dejó mostrar sus curvas y su impresionante bronceado natural.