Verónica Ojeda muy cerca de Polémica en el Bar

Luego de la ausencia y luego renuncia de Rocío Oliva al ciclo “Polémica en el Bar” en medio de rumores de enojo y falta de cumplimiento del contrato, se supo que Gustavo Sofovich ya está pensando seriamente en tener sentada a la mesa a Verónica Ojeda en lugar de la joven deportista.

El pasado fin de semana Oliva anunció su decisión de renunciar al programa conducido por Mariano Iúdica y entre sus motivos dijo: "Tenía ganas de estar, de verlos a todos, de aclarar las cosas. En ningún momento yo me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, estoy súper agradecida. Quizás hay cosas que no se saben, yo había charlado el lunes con Gustavo, con vos (Iúdica), y con Liliana Parodi, donde les conté todo", comenzó diciendo la ex novia de Diego Maradona.

Luego agregó: "Me encanta estar acá. Nunca la pasé mal, nos hemos matado de risa. Es importante aclarar por qué me voy: el 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo. Estoy muy entusiasmada y sé que me va a servir para mi futuro, para lo que quiero, porque quiero seguir creciendo", sumó y para finalizar dijo: "Lo único que influyó en esta decisión es que empiezo a estudiar. Tengo 30 años, quiero progresar, quiero estar en los medios y hacerlo bien. No sentarme acá y decir me enteré tal cosa. Yo quiero hacer mi camino. Diego fue mi ex, quiero hacer mi carrera sin hablar de Diego. Si no fuera por la facultad, seguiría en Polémica", finalizó.

Noticias Relacionadas ¡Impensado! Flor Jazmín Peña muy sensual jugó en la arena e imitó a una caniche

Luego de la salida de Rocío, ya se escuchaban los rumores del acercamiento de Verónica Ojeda al ciclo de América pero el periodista Juan Etchegoyen de Mitre comentó: “Estoy en conexión permanente con Mario Baudry. Le pregunté por la posibilidad de que Verónica Ojeda pueda formar parte de Polémica en el Bar. Me dice que ella tuvo varios ofrecimientos pero por ahora no va a hacer nada", informó el periodista quien dijo que la rubia solo se quiere dedicar a su hijo Dieguito Fernando.