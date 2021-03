El mal momento de Nazarena Vélez en ropa interior

Nazarena Vélez no se queda callada nunca, con ningún tema y muchos menos ahora que descubrió en las redes sociales el canal perfecto para estar en contacto directo con sus fanáticos.

Es por esa razón que la actriz no dudó en compartir un momento de bajón por un tema de vestuario que no agradó a la madre de Barbie Vélez.

"¡Qué bagallo que estoy hoy!" comentó Naza y todos sus seguidores salieron a bancarla. Luego de reflexionar mucho sobre el amor propio y la aceptación en esta oportunidad la mediática no estuvo bien.

“No les pasa que, me iba a duchar, de paso me paseo en cul... por el espejo... Me voy a buscar una toalla, estoy sola en casa, tengo una libertad que no suelo tener... Me miré en el espejo ¡y qué bagallo que estoy hoy! Tengo días especiales, en los que no tengo una mirada muy buena de las cosas”, dijo la mujer en las stories de Instagram.

“Uno tiene esa tendencia. Pero tengo un conjunto de ropa interior que no me favorece. Este, por ejemplo, me queda chico el corpiño... Debe ser de Barbie y se me salen los flotadores por el costado, más los gomones, como mucho”, comentó.

Pero como lo viene haciendo hace tiempo Naza se despidió haciendo hincapié en intentar sentirnos cómodos y trabajar siempre en potenciar nuestra autoestima.