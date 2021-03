¡Inesperado! Denuncias de maltrato en MasterChef Celebrity

El reality de Telefé MasterChef Celebrity sigue siendo lo más visto de la televisión argentina y muchas noticias surgen de las grabaciones que se realizan en largas jornadas diarias.

Con muchos nervios y la presión por el tiempo para preparar los platos, se suma la devolución del jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Muchos famosos temen llegar a ese momento en donde se sienten vulnerables al punto de llorar y quebrarse.

Señor @germantegui le tengo respeto ,no creo q lo de ayer haya sido con mala onda. Ud sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Reponsabilidad. Trabajo y soy una señora ! El reto de colegio estuvo de más pero son cosas que pasan en las grabaciones ! @MasterChefAR ?? — Flavia Palmiero (@flaviapalmiero) March 17, 2021

Una de las participantes que no la pasó bien recientemente fue Flavia Palmiero quien al preparar una crème brûlée con yerba mate se ligó el reto del jurado más exigente por un error involuntario. Además la empresaria y ex conductora fue advertida por el jurado de que no hablara mientras se realizaban las devoluciones a sus otros compañeros.

"Flavia, ¿está distraída?”, le preguntó el jurado. "Sí señor, ¿cómo? Estaba charlando con mi compañera”, contestó Palmiero. “Debería prestar más atención", respondió el chef.

Molesta por el comentario Flavia usó su cuenta de Twitter y manifestó: "Señor Germán Martitegui, le tengo respeto. No creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora. El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones", escribió la diseñadora de trajes de baño.

Muy notorio como en la edición de Masterchef cortan las devoluciones de Martitegui que rozan el maltrato y no las ponen al aire. Sobre todo a Flavia quien lo fustigó públicamente.. Justo su devolución a ella al aire .. no está! Justo hoy! #tongo — rodrigo lussich (@rodrigolussich) March 19, 2021

Llamativamente, al día siguiente no salió al aire la devolución que Martitegui le había hecho a Flavia, quien casi se salva de ir a la eliminación.

Fue Rodrigo Lussich, de “Intrusos” (América) quien también se percató de este detalle y aportó un dato clave a la hora de confirmar que la producción edita las devoluciones del chef cuando es demasiado crítico con los participantes.

"Muy notorio como en la edición de Masterchef cortan las devoluciones de Martitegui que rozan el maltrato y no las ponen al aire. Sobre todo a Flavia quien lo fustigó públicamente.. Justo su devolución a ella al aire... ¡no está! ¡Justo hoy! #tongo", escribió el autor de “Los Escandalones” en Twitter.