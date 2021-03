Ulises Bueno contó cómo se siente con el público sanjuanino

Ulises Bueno está en San Juan para ofrecer sus shows, pero esta vez se presenta en un contexto diferente al que tuvo que adaptarse por la pandemia. El cuartetero contó a Canal 13 cómo se siente en la provincia y habló de su querido público sanjuanino, al que le duele ver “enjaulado”.

El cantante no se guardó nada para San Juan y dijo que en su primer concierto, realizado este jueves, mostró las “cosas nuevas” que preparó junto a su banda. Según dijo, presentó en la provincia las canciones que estarán dentro de su próximo CD.

A su vez comentó que está “incursionando un camino distinto”. “Grabamos videos y hacemos otras cosas que están muy buenas y se notan en el escenario”, expresó sobre sus presentaciones en la provincia.

También habló con este medio acerca de cómo vive sus recitales con capacidad reducida a causa del coronavirus. "Hay una diferencia abismal de tener 5 o 6 mil personas a tener 500, no solo por el número, sino por lo que significa el baile y el contacto de público, verlos disfrutar de otra forma. Tenerlos como limitados sin poder acercarse al escenario, sin poder sacarse una foto me duele porque somos todos seres humanos y verlos ahí como enjaulados es como cuando uno va al zoológico, ya no se disfruta ir, ver a los animales tan tristes por no poder disfrutar y ser felices”, manifestó Ulises.

Este año el cantante empezó a grabar videos que no le gustaban, pero explicó: “Tuve que aceptarlo porque mi vida se trata de pasarla bien y ser feliz y creo no hay más presiones como trabajo, lo estoy haciendo porque lo disfruto. Cada cosa se hace porque yo quiero y si no quiero no se hace. Es para pasarla bien”.

Respecto a cómo vivió el 2020 con la cuarentena, comentó: “Por momentos sufrimos, por momentos descansamos. Al principio fue para descansar porque estábamos agotadísimos del 2019 y después empezamos a sufrirla porque nosotros vivimos de la gente y del contacto diario con la gente”.

Al finalizar la entrevista, Ulises Bueno se dirigió a los televidentes y lectores de este medio y les dijo: “A la gente de canal 13 lees mando un cariño grande y que Dios los bendiga”.