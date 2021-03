¡Impactante! Nati Jota despidió el verano con una pequeña bikini blanca

Nuevamente la simpática influencer Nati Jota impactó en las redes sociales al posar osada con una pequeña bikini que sorprendió a sus seguidores de una manera especial.

Sin filtros a la hora de mostrar su cuerpo, la ex novia de Bruno Siri, compartió una foto desde su guardarropa en donde mostró una bikini que le gusta pero que no se animó a usar por miedo a algún accidente que la dejara casi desnuda.

“Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ”, escribió Nati y los follower relacionaron la parte superior del traje de baño con dos barbijos como los usados en pandemia.

“La moda de usar tapabocas como bikinis”, fue uno de los comentarios; “Tengo entendido que el barbijo no se usa así, pero no soy nadie para juzgar”, “Realmente te entiendo!!!”, “Ayyy tan yooo. Me llego a poner eso y las tetas se me escapaaaan por todos lados jajajaa”, escribieron los fanáticos de Jota.

Como era de esperar los haters no podía faltar y uno comentó: “Aflojándole a los postres vas a andar mejor de piernas”. La joven con mucha altura y sin dejar de responder el mensaje escribió: “Me encantan mis piernas ‘wach’, pero gracias por el consejo”.