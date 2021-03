MasterChef Celebrity: Claudia Fontán se suma al reality de cocina

Este martes 2 de marzo el programa “MasterChef Celebrity” (Telefé) contará con una nueva participante. Se trata de la actriz Claudia “Gunda” Fontán quien ingresará al reality para demostrar sus conocimientos de cocina.

En una entrevista con diario La Nación, la mediática comentó: “Ahí estaré disfrutando y padeciendo…Estoy muy contenta con este presente laboral, me encanta hacer radio y estar en MasterChef Celebrity me permitirá disfrutar de mi pasión por la cocina y por comer. Me encanta comer”, agregó la rubia ex del fallecido Horacio Fontova.

Espléndida a los 56 años, la Gunda no quiere que en sus fotos se use Photoshop y desde Telefé le enviaron varias imágenes que no la convencieron y que pidió rehacer para verse más natural.