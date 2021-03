Rocío Oliva y Matías Morla… ¿tienen un romance?

Este lunes en el programa de América “Polémica en el Bar”, Roció Oliva se sorprendió al escuchar una pregunta de su compañero de equipo Ariel Wolman.

Sin saber de qué se trataba y con la guardia baja la ex mujer de Diego Maradona escuchó al periodista que fue directo al grano: “Hay un rumor de que vos estás saliendo con Matías Morla”, le dijo sin preámbulos.

Sorprendida Oliva primero se sonrió pero luego respondió visiblemente molesta: “Es un ‘no’ rotundo. Capaz que quieren buscar basura por otro lado, pero te digo que nada que ver. Yo recién me entero. Juro por mi padre, por Juan José Oliva, que no”, aseguró.

Si bien la panelista está acostumbrada a todo tipo de preguntas relacionadas con Diego Maradona, la consulta de Wolman la molestó y eso se notó al aire.

Rocío se encargó de dejar bien en claro que no tiene contacto con el exabogado del Diez: “Todo lo que hablaba lo hablaba con Diego. Son cuestiones personales que no le importan a nadie, solo a nosotros. Fueron conversaciones de ex, de pareja y no van a salir en ningún lado”, explicó Rocío.

La insistencia de Mariano Iúdica y de los otros integrantes del ciclo molestó a la rubia quien exclamó: “¡Basta, Mariano! ¿Me estás cargando? Ya se lo dije a Chiche (Gelblung), a él (por Wolman) y a vos que a Morla hace mil años que no lo veo. No me metan en una en la que no tengo nada que ver porque me voy a enojar y ya es una cuestión que me parece que está pasando la línea. Digo que es mentira”, finalizó.