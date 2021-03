¡Bomba! El destape sensual de Dani La Chepi

Luego de un comienzo de semana complicado para Dani La Chepi en "MasterChef Celebrity" (Telefé) quien debió trabajar en dupla con Alex Caniggia con un muro de por medio y tener el mismo plato, a la rubia poco le importó pasar al jueves de última chance del reality de cocina y se relajó en sus redes sociales.

Además de influencer, La Chepi sorprendió hace un tiempo cuando presentó su videoclip con la participación masculina de Hernán Drago.

Ahora y con la intención de dejar de lado a la chica de barrio que, según ella se come las “s”, la rubia compartió una sensual foto en su cuenta de Instagram en donde posó muy maquillada, con el pelo revuelto, le lengua apenas asomando y con una actitud desafiante.

“La sexualidad EMPIEZA CON UNA es algo que todo ser debería transitar sin culpa, sin miedo, porque empieza con una SIEMPRE. Y eso no significa que sea sinónimo de masturbación, sino de vivirla conscientemente y así transitarla. La sexualidad vive en nosotras. No hay manera de no ser sexuales. Siempre cuando transitamos la vida elegimos, sentimos, nos emocionamos, nos vinculamos y todo eso forma parte de la sexualidad. Obviamente primero es con uno, las emociones de sorpresa, de placer, de asco, de rechazo, de caricia, que tienen que ver también con las cosas que nos gustan y que no nos gustan. El sentir nuestro cuerpo, el auto satisfacernos o mimarnos y descubrirnos. Así podemos guiar al otro/a en cómo nos gusta que nos toquen, que nos traten, que nos mimen. Siempre conociéndonos a nosotras vamos a conocer bien el camino. El camino del placer, del disfrute, de los NO. Me costó mucho entenderlo, ya que de chica el tema SEXUAL solo era tema permitido de los varones de la familia. Hoy la cosa cambió, o por lo menos es lo que deseamos varias ¿no?”, concluyó la rubia en sus redes.