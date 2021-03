A punto de estrenar Marcelo Tinelli tuvo su primera baja

Este próximo 19 de abril Marcelo Tinelli y LaFlia tienen casi todo a punto para volver a la televisión luego de un complicado año de pandemia por la llegada del Covid 19.

Ángel De Brito será uno de los jurados confirmados y a través de LAM informa de las novedades y famosos confirmados al certamen.

Este martes, con casi todo listo para el gran regreso, el conductor afirmó que se produjo la primera baja en el programa. Se trata de Juan Marconi quien decidió no estar en el certamen por un cuestión de superposición con otras actividades: "Estoy con otros proyectos y no me daban bien los horarios", dijo el exconductor de El Gran Premio de la Cocina (El Trece).

Hasta ahora los confirmados son:

Flor Vigna y Facundo Mazzei, Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez, Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni, Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña, El Polaco y Barby Silenzi, Pachu Peña y Flor Díaz, Mar Tarrés e Iván Vivas, Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara, Débora Plager y Nicolás Villalba, Ulises Bueno y Rocío Pardo, Viviana Saccone y Ernesto Díaz

Aún restan confirmar los equipos de El Tucu López, Karina la princesita, Ángela Leiva, Charlotte Caniggia y Lizardo Ponce.