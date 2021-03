¡Enamorados! Dos famosos actores se casaron en secreto

El amor siempre triunfa y en este caso dos actores, que ya estaban en pareja desde hace algunos años y un hijo en común, decidieron formalizar su relación y decidieron casarse en medio de la pandemia por el coronavirus.

Si bien esto sucedió hace algunos meses, recién ahora se supo de la feliz noticia de la unión formal entre Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi se casaron en secreto durante la pandemia.

Lo más curioso de todo es que los novios no les avisaron ni a sus padres sobre la importante decisión: “Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada como nos imaginamos en la vida", contó Mónica en Mitre Live.

“Fue cero romanticismo. Con los pañales, con barbijo pero así nos encontró, humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo Camilo (fruto de su relación con Coraje Ávalos) también entró en su vida, no sé quién no tiene al compromiso", comentó.

“El casamiento también fue así. Más o menos. De repente nos encontramos, lloramos y estábamos desbordados de romanticismo, fue lindo también festejar un poquito", dijo más enamorada que nunca.

Acerca de los únicos invitados la actriz comentó: "Fueron los testigos fueron nada más y después les avisamos a los demás. Y cómo no nos avisaron empezaron a decirnos. Fue como nosotros mismos. De la nada, todo, no tenemos grises. Después nos dimos cuenta que deberíamos haber invitado alguien. Solo llegamos a casa, y abrazar a nuestros hijos. Y avisarle a los padres de cada uno".

Finalmente, la actriz dijo: "El compromiso es diario. Cada vez que uno se levanta a hacer una mamadera a las seis de la mañana, ahí está el compromiso. Me dicen que muestre el anillo, no tengo anillo, no tengo nada (risas)".