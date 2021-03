Cinthia Fernández aseguró que Ricardo Fort les pagaba a sus novias de turno

Este jueves en “LAM” (El Trece) estuvo invitada Marta Fort y luego de la entrevista Ángel De Brito con sus panelistas hablaron de la vida del millonario y sobre todo, de las mujeres a las que presentó como sus novias.

Las angelitas se refirieron a Virginia Gallardo, Violeta Lo Re, Claudia Ciardone y Erika Mitdank y, como no podía ser de otra manera Cinthia Fernández expuso una picante información.

"De una de las novias, yo sí sé de la boca de ella que cobraba", dijo la ex de Martín Baclini pero de inmediato el abogado y amigo de Ricardo Fort, César Carranza, presente en LAM, explicó el modo en el que las famosas recibirían regalos de Ricardo: "Tenían una tarjeta de crédito y compraban cosas, pero no tenían un contrato. Por otro lado, protagonizaban la obra de teatro del momento y cobraban el doble".

No conforme con lo dicho Fernández volvió a decir: "Chicas, había novias que cobraban. Yo no la voy a mandar al frente, pero una de las novias me lo dijo a mí en una charla privada. Me dijo hasta el número. Sí, cobraba, cobraba por mes. Y no está mal porque ella lo tomaba como un trabajo. Además, eso le derivaba trabajo en el teatro. Ella lo aceptaba, nadie la obligaba", finalizó.