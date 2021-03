Viviana Canosa hot: ´En la cama vale todo´

Como todas las noches Jey Mammon tiene diferentes famosos en su programa que, relajados en el estudio, hablan de todos los temas y no se quedan callados en nada.

Esto sucedió con Viviana Canosa quien fue la invitada del conductor el día viernes a "Los Mammones” en América.

Con la ex Intrusos sentada en su sillón, Mammon comenzó a consultar sobre la vida privada de la periodista:“¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”., preguntó Jey. Inmediatamente Canosa se sinceró y dijo: “Sí, totalmente… pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Y después, quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tener”, dijo para sorpresa de los presentes.

Luego agregó: “Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas este consensuado. A mí me gusta los lugares cómodos. Ni lugares con agua, ni lugares con arena. Me gustan las camas, los sillones. No sé si es raro, pero me gusta en las escaleras”, finalizó la periodista con un exhaustivo detalle de su intimidad.