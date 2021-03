Las redes se llenaron de mensajes por la muerte de Sofía Sarkany

Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de la hija del reconocido diseñador Ricky Sarkany, Sofía luego de luchar contra un cáncer de útero que no le dio chance.

La joven había sido madre hace cinco días a través del método del vientre subrogado y la noticia del fallecimiento impactó a toda la sociedad y en las redes los saludos de despedida no se hicieron esperar.

Muchos famosos usaron sus cuentas virtuales para manifestar la tristeza y acompañar a la familia del reconocido diseñador de zapatos en este momento especial.

“Muy triste tu partida. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace [por Graciela Papini, la mamá de Sofía] y no puedo imaginar su dolor”, escribió Twitter Catherine Fulop.

Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD https://t.co/T70O6dO08x — Catherine Fulop (@catherine_fulop) March 29, 2021

También Coco Fernández, gerente de producción de Artear, manifestó en su Instagram: “Una tristeza enorme. Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía. Una familia que siento parte de la mía desde muy chiquita. Dios sabrá por qué, yo no lo puedo entender. Buen viaje Sofi”.

Desde el lado de la moda, el asesor Fabián Medina Flores utilizó una imagen de Ricky, Sofía y él durante una campaña para concientizar sobre el cáncer de mama y escribió: “Que el amor, entusiasmo por tu trabajo, la vida, acompañe siempre a tus afectos más importantes”.

Que el amor , entusiasmo por tu trabajo ,la vida , acompañe siempre a tus afectos más importantes #sofiasarkany pic.twitter.com/Wdf2AwmQte — Fabian Medina Flores (@famedinaflores) March 29, 2021

Dolores Mitre también compartió una foto junto con la diseñadora y comentó: “Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía y positiva siempre”.

Sin palabras eras y sos un sol de persona. Gran beso a @RickySarkany y toda la familia en este tristísimo momento pic.twitter.com/nnpEkG39We — DM (@DoloresMitre) March 29, 2021

A medida que pasan las horas son miles los mensajes de despedida y dolor que llenan las redes sociales.

Que triste la noticia de #sofiasarkany y ahí pensas, que efímera es la vida.

Muchas veces es más fácil quejarnos por tonterías y no disfrutamos lo que tenemos.

Seamos felices, que en segundos nos puede cambiar la vida.

Mis condolencias a la familia ??. — Nathii uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@fernandeznathy) March 29, 2021