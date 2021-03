MasterChef Celebrity: Sol Pérez fue la quinta eliminada del reality

En la noche del domingo y luego de una complicada prueba, Sol Pérez quedó fuera del reality de cocina de Telefé “MasterChef Celebrity”.

La exuberante participante quedó entre los peores platos junto a Daniel Aráoz y finalmente Damián Betular anunció que ella debía dejar el certamen.

Emocionada por la noticia, la ex chica del tiempo reconoció que es “muy exigente” consigo misma y se despidió del exitoso programa agradeciendo la oportunidad y todo el aprendizaje recibido.

En el comienzo del programa Sol Pérez junto a Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Dani La Chepi, Alex Caniggia y Daniel Aráoz los participantes debieron elegir entre dos cajas: una misteriosa y la otra transparente. A partir de ahí los menúes se complicaron resultando las peores preparaciones la del actor cordobés y la de la conductora del canal 26.

“Gracias a todos. Ha sido un laburazo. Son todos re buenas personas delante y detrás de las cámaras. Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Para mí, un proyecto nuevo es ponerme a estudiar porque no me gusta que nada me salga mal. Para mí la cocina era un mundo donde no había entrado nunca así que me voy re contenta y feliz de haber estado”, dijo Pérez en el momento de la despedida.