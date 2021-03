Fanático por las rubias: Martín Redrado muy cerca de Tamara Bella

Luego del escándalo con Luciana Salazar y las denuncias cruzadas de arreglos económicos por una relación amorosa, Martín Redrado parece haberse cansado de la ex panelista de “Polémica en el Bar” (América) y ya está buscando su próxima novia por otros lados.

Si bien para evitar más exposición el funcionario debía interesarse por una mujer de bajo perfil, muy por el contrario ahora se lo vincula a la exuberante Tamara Bella quien tiene una participación activa en Canal Trece en el programa “Bienvenidos a Bordo” y como conductora de Canal 26.

Fue la periodista Mercedes Ninci quien habló del supuesto nuevo romance de Redrado: “Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. Él llama a una amiga mía todos los días”, expresó la panelista haciendo referencia a la autora de “Supón”.

Enterada que se la estaba relacionando con el ex de Luciana Salazar, Bella al ser consultada sobre su nuevo romance no quiso dar muchos detalles: "Te puedo decir que estoy abocada a mi hija y a mi carrera ya que estoy por grabar una serie. Tengo todo puesto ahí y de mi vida prefiero no hablar", comentó la mediática en diálogo con PrimiciasYa.