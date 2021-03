¡Negador compulsivo! Martín Redrado dijo no conocer a Tamara Bella

Esta semana la noticia del nuevo romance de Martín Redrado con Tamara Bella dejó atrás todo el escándalo mediático con Luciana Salazar.

Fue la periodista Mercedes Ninci quien, invitada al “Show de los Escandalones” (América), confirmó la información al decir: “Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. (...) Él la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”, dijo la rubia y agregó: “Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteríos porque me gusta hacer actualidad”, dijo Ninci.

Consultada por varios medios luego de la declaración de la movilera, Tamara Bella contestó esquivamente las consultas y dijo que su vida está dedicada a cuidar a su pequeña hija y a desarrollar su carrera mediática.

El portal Primicias Ya se comunicó con Martín Redrado para consultarle sobre la nueva relación y sin vueltas el economista respondió sobre Tamara Bella: “No la conozco y nunca le mandé mensajes”, finalizó visiblemente molesto.