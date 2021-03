El Rey Pelusa vuelve a San Juan con 3 shows imperdibles

El Rey Pelusa llega a San Juan para realizar una mini gira este viernes, sábado y domingo. A un año de sus últimas presentaciones en la provincia, el clásico cuartetero promete darlo todo para sus fans.

Los shows

Viernes 5 de marzo en Finca La Cabaña - apertura 20hs. show 23hs.- (Manuel Zavalla 1027). Reservas: 2644605907. Entradas: $1300 y $1100 con pizza a la piedra y diente libre.

Sábado 6 de marzo en El Muelle de San Blás (Nacional y Sarmiento - Angaco). Apertura 20hs. Reservas: 2645620052 - 2644989766.

Domingo 7 de marzo en Finca La Cabaña - apertura 20hs. show 23hs.- (Manuel Zavalla 1027). Reservas: 2644605907. Entradas: $1300 y $1100 con pizza a la piedra y diente libre.

La última presentación del artista en San Juan fue el pasado domingo 23 de enero del 2020 en el Carnaval de la Familia en San Martín.

Antes de su llegada a San Juan, Pelusa brindó una entrevista a Diario de Cuyo y se refirió al largo periodo que pasó alejado de los escenarios. El Rey tenía un disco casi listo y un mega show en la provincia de Córdoba organizado para presentarlo. Pero todo se vino abajo con la pandemia. “De un día para otro, quedamos inactivos por bastante tiempo, como le sucedió a todo el mundo. Nos pusimos con el streaming, pero a pesar de ser un acercamiento, no me generaba el mismo resultado. Yo no podía saber quién estaba detrás de la cámara, si ríen o si aplauden o cómo se divierten. Fue bastante difícil sobrellevarlo, porque estamos acostumbrados a generar una atmósfera especial en un baile y eso no estaba en el streaming”, reconoció.

Desde hace unos meses, el legendario músico volvió a compartir su música en vivo en cenas shows, formato que traerá a San Juan. En este sentido, dijo que “es un paso más” para volver a estar cerca de su público.

Por otro lado, se refirió al aislamiento que impuso la pandemia, comentó que aprovechó el tiempo para disfrutar de su casa y volver a componer. “Me gusta estar solo. En mi casa tengo lo necesario y me entretengo con mi instrumento, tengo para leer, tengo Internet y veo películas. No me costó mucho el encierro, pero mis músicos, sí sufrieron bastante, porque ellos desean mucho el contacto con la gente", reveló al diario sanjuanino.

"Me sirvió mucho este tiempo, a componer canciones inéditas, naturalmente, la técnica que siempre me funcionó y eso que no soy un genio por construir una fórmula, es que creo canciones cuando me siento inspirado. Nunca me obligué a sentarme a escribir, en mi caso, soy enemigo de hacer canciones clonadas", sostuvo.

Por último, el músico expresó su alegría de volver a la provincia y agradeció el cariño que recibe de la gente gracias a sus canciones.