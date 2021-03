Duro relato de una famosa que lucha contra la leucemia

Se trata de Celina Rucci, quien sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una dura experiencia personal. La misma la vivió durante el 2020. Según su relato, ella tuvo cáncer y con un duro tratamiento logró superarlo.

En un posteo en Instagram, la actriz comentó su sufrimiento. Su texto inició expresando lo cruel que fue para todo, pero puntualizó en su caso. Si bien quiso mantenerlo en secreto, hoy se armó de coraje y lo contó.

Posteriormente señaló: "El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York.". También dijo que de inmediato comenzó con el tratamiento para vencer a esta enfermedad.

Luego de muchos meses de dolor para la mujer, recién el 23 de noviembre su doctor le dijo que ya no había rastros de células cancerígenas. Con un video en el que se ven imágenes de todo el proceso que vivió, Celina agregó: "Todo esto que resumo en un par de renglones fue muy intenso y me costó mucho disimularlo para mis redes y seguidores".

Ella lo contó luego de volver a su país y reencontrarse con sus seres queridos. Allí a pesar de intentar ocultarlo, no lo logró. Sin embargo lo tomó como una señal para agarrar coraje y liberarse.