MasterChef Celebrity: CAE confirmó que el jurado tiene favoritos

En su casi tercera semana de éxito y a horas de la segunda gala de eliminación, el reality de cocina de Telefé “MasterChef Celebrity” sigue generando polémicas y dichos entre sus participantes.

En esta oportunidad el cantante CAE comentó sobre sus dos semanas en el certamen y su sensación de que el jurado lo castiga constantemente: "Me vienen cagando a pedos todos los programas. ¿Si me tomaron de punto? No sé pero cuando le pego al sabor, no le pego a la presentación y cuando le pego a la presentación, no le pego al sabor", dijo el participante en “Cortá por Lozano”.

En ese momento el periodista Nicolás Peralta preguntó: "¿Creés que el jurado mide con distinta vara a los participantes?". En ese momento el cantante exclamó: "¡No te quepa ninguna duda! Que hay afinidades y otro tipo de llegada con algunas personas, no hay dudas. ¡Estoy re caliente! El otro día, no saben lo cerca que estuvo Donato de recibir un sartenazo con mi risotto", comentó.

Acerca del sentimiento de injusticia el intérprete dijo: "Yo siento que sí, que el otro día en la competencia por grupos estuvo ajustado. ¿Si Donato me tiene envidia? Qué se yo, a mí me cierran un poco mejor los chalecos que a él".

Acerca de los favoritos del jurado CAE comentó: "Creo que alguien que está sorprendiendo muchísimo es Alex Caniggia. Destaco al que sorprende por mérito propio y el otro día mi risotto era contundente y era bueno pero el de la Gunda estaba medio tirando a guiso. Creo que ya lo puedo decir porque estuve como siete programas cocinando y estoy re caliente con que me den siempre el delantal negro", dijo el Bon Jovi argentino.