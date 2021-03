En corpiño, Claudia Ciardone disfrutó de un día de playa

En la playa, al aire libre, Claudia Ciardone se mostró muy sensual en una postal reciente. Este lunes, en su cuenta de Instagram a modelo posó con sus brazos abiertos en corpiño gris con detalles negros y anteojos de sol.

La modelo utilizó sus redes sociales para saludar a sus seguidoras por motivo del Día Internacional de la Mujer. ‘MUJER: qué difícil es hacer una auto descripción, pero lo voy a intentar’, empezó diciendo la rubia.

‘Soy lo q la vida me enseño, leal, desconfiada, fuerte, generosa, caprichosa, sincera, cabrona, intuitiva,apasionada, ansiosa, compañera, divertida, intensa, cariñosa, terca, muy sensible y extremista odio las mentiras, Amo con la misma intensidad q odio, no tengo punto intermedio’, expresó en su amplio mensaje compartido en su cuenta personal de Instragam.