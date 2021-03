Marcelo Tinelli confirmó el día exacto de su regreso a la pantalla chica

Luego de un año lejos de la televisión por la pandemia del Covid 19, Marcelo Tinelli ya confirmó la fecha de su regreso a la pantalla de El Trece con una nueva apuesta de su programa.

El padre de Cande Tinelli adelantó cómo será La Academia y también reveló algunos de los nombres de las figuras confirmadas.

Entrevistados por “LAM” (El Trece) Federico Hoppe y el Chato Prada comentaron que “La Academia” no será el clásico “Bailando por un sueño”, sino una combinación entre humor, baile, acrobacia, canto y artes plásticas.

La fecha elegida para el gran estreno será el 19 de abril y fue Ángel De Brito, también jurado del certamen, quien dio la noticia a través de sus stories de Instagram en un ida y vuelta con sus seguidores.

También, se conocieron los nombre de algunos de los participantes como: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía Jujuy Jiménez.

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, contó el conductor de LAM.

“No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”, finalizó el jurado y conductor del Trece.