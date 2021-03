¡Fuego! Cinthia Fernández lució sus curvas con una calza muy particular

Con mucho trabajo y mucha actividad en las redes sociales Cinthia Fernández organiza su 2021 y no quiere dejar nada librado al azar, sobre todo en la planificación de las actividades de sus tres pequeñas hijas.

Como panelista en “LAM” (El Trece) y con las intenciones intactas de ser legisladora de Buenos Aires, la ex de Martín Baclini se prepara en todo sentido para dar lo mejor de sí.

El aspecto físico y saludable de Fernández es un punto que la mediática no descuida y para ellos la joven madre instaló un súper gimnasio en su casa que los vecinos no tardaron en denunciar.

Al parecer no están permitidas las construcciones de vidrio en el country y Cinthia se molestó por la denuncia: “Y ahora me quieren denunciar. ¿Les conté? ¡Por mi gimnasio! Ellos no tienen y me vienen a joder a mí”, dijo y luego agregó: “Los maridos explotados, y las esposas de los maridos como diciendo ‘¿Qué pasa acá?’ ¿Qué les molesta? “Si quieren las entreno; pero les cobro la clase”.

Sin darle demasiada importancia a las quejas, Cinthia posó en su cuenta de Instagram con una calza fucsia que combinó con un pequeño top al tono: “Y esta bomba de conjunto entró a mi cápsula para @sunseabikinis . Increíble la aceptación de uds❤️ gracias infinitas por hacer crecer este proyecto seguidores 😍”.

El posteo ganó más de 52 mil “likes” y varios mensajes de los fanáticos que acompañan a la mediática en todo momento.