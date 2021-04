Dolor en las redes sociales por la muerte de Mauro Viale

Este domingo en la noche, la noticia por la muerte de Mauro Viale a menos de cuarenta y ocho horas de su internación impactó en seguidores del conductor, amigos y figuras de todos los ámbitos.

La gran conmoción por lo rápido del desenlace generó expresiones de dolor sobre todo en sus colegas, compañeros de A24 y de los seguidores del periodista de estilo único y polémico.

Viale fue internado en el Sanatorio de los Arcos a raíz de un cuadro crítico de coronavirus. Allí sufrió un paro cardíaco que resultó fatal.

Uno de los primeros en postear en las redes sociales sus palabras de dolor, fue Marcelo Tinelli: “Desde el 'Quién mueve Mauro?' hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido @JonatanViale”.

También Jorge Rial se despidió de su colega al decir: “No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles. Parte de la historia de la televisión. Un abrazo a su familia”.

María Julia Oliván compartió una historia personal: “Cuando conté públicamente sobre el diagnóstico de #autismo de Antonio, a las pocas horas me llamó #mauroviale para decirme que el amor todo lo puede y que mi hijo iba a estar bien. Me conmovió profundamente. Te abrazo @JonatanViale y a tu mamá y familia. QEPD. Releyendo el mensaje, #mauroviale también me escribió ‘los hijos son la esencia del único cambio posible’ esa era su pilar más fuerte”.

