Con un generoso escote, Jimena Barón les alegró el martes a sus seguidores

Jimena Barón dejó mucho a la imaginación con su última publicación. Con un escote generoso, con el cual lo dio todo, la cantante y actriz posó en dos oportunidades con el mismo look simple pero efectivo. Un top blanco con vuelitos y un jeans celeste acampanado en su terminación, fue la vestimenta que hizo lucir sus curvas.

Los más de 5.7 millones de seguidores de la blonda, elogiaron su última publicación de Instagram, en la que se mostró sensual, pero a la vez despreocupada. Esto hizo subir la temperatura de sus fanáticos cibernautas que comentaron en gran número sobre sus curvas y le obsequiaron miles de ‘Me Gustas’.

‘Te doy’, comentó una seguidora sin dar muchas vueltas, ‘Ame el corset!! Se sabe de dónde es?’, le preguntó otra, ‘querés ser mi novia? digo no más’, le consultó un joven con certa picardía y ‘Mi amor hermosa’, fueron solo algunos de los elogiosos mensajes que recibió la bailarina este martes gracias a su publicación en la popular red social.

Jimena volvió a estar en boca de todos después de un año. La cantante regresó con virulencia para en escasos días comunicar un sinfín de novedades de su vida privada. La nueva jurado de “La Academia” estrenó la canción “Flor de involución” en la que habla del calvario que experimentó en la convivencia durante la cuarentena con Daniel Osvaldo. También reflexionó sobre su separación del Tucu López. Fiel a su estilo directo y sin prejuicio, la cantante confesó por qué volvió a la redes.

Durante semanas, el hermetismo fue total. En su regreso contó que no tiene suerte en el amor. Además reveló por qué se alejó de todas las aplicaciones y confió el motivo por el que solo volvió a instalarse Instagram. “Desinstalé todo. Después bajé IG y abrí mejores amigos porque me gusta atormentar a los chicos que me gustan”, confesó Barón.