Una nueva muerte golpea a Mirtha Legrand

Este miércoles Mirtha Legrand se mostró feliz luego de haber sido vacunada con la segunda dosis de la Sputnik V contra el coronavirus. La diva de los almuerzos compartió su felicidad a través de sus redes sociales y recomendó seguir cuidándonos.

Ahora una triste noticia, relacionada al entorno más cercano de la abuela de Juana Viale, se conoció en la mañana del jueves. Se trata del fallecimiento de la histórica peinadora y peluquera de Legrand llamada Lía Sánchez.

“Ayer se festejaba con mucha alegría, pero Mirtha estaba pasando uno de los peores días de su vida porque murió, luego de una larga enfermedad, su peluquera de toda la vida, Lía Sánchez, quien la acompañó durante 40 años”, dijo Pía Shaw en “LAM” (El Trece).

“Me enteré por la propia Mirtha que me escribió a la noche. No murió de Covid, fue por una larga enfermedad con la cual venía luchando hace dos años”, sumó la ex conductora de América.

Sánchez trabajó con Roberto Giordano y luego de algunos problemas legales se fue a trabajar con la conductora. Fue ella quien peinó a Mirtha en su aparición especial en la televisión en medio de la pandemia durante 2020.

“Acaba de morir Lía, la peinadora de toda mi vida. Así es la vida, te da y te quita”, escribió Legrand a Shaw y la periodista agregó: “Fue al Centro Islámico a vacunarse sabiendo que a Lía le quedaban pocas horas de vida. Cuando llegó a su casa, a las 20 horas le comunicaron que había fallecido”.