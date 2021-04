Detenido: Alex Caniggia pasó tres horas en una comisaría

Este jueves y a través de sus redes sociales, Alex Caniggia confirmó que estuvo detenido tres horas, junto a un amigo luego de ser entrevistado en un control policial durante la madrugada del 15 de abril al salir de las grabaciones de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

A través de sus historias de Instagram, el hermano de Charlotte Caniggia comentó que en su viaje de Martínez a Hudson, donde vive el influencer, un control policial lo detuvo a las pocas horas del anuncio de Alberto Fernández de las nuevas medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus.

“Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso”, dijo Alex en un video y luego agregó: “Bueno pana, salimos de la comisaría después de 3 horas. Sape”, comentó el hijo de Mariana Nannis divertido como siempre.

El abogado del Alex, Alejandro Cipolla, dialogó con el portal Exitoína y luego de transmitir tranquilidad a los fanáticos confirmó que la situación no pasó a mayores.