¡Inesperado! El nuevo novio de Nicole Neumann

Luego de posar en las redes sociales junto a su hermana Geraldine mostrando el tatuaje del mismo diseño que se hicieron en los pies, se supo que Nicole Neumann estaría nuevamente en pareja y muy enamorada.

Aparentemente la rubia inició una relación con Luciano Vittori, el gerente de una empresa de limpieza de alfombras que se hizo conocido por salir con varias famosas, entre ellas Cinthia Fernández.

Esta relación no es algo nuevo, ya que el rumor comenzó a sonar a fines del 2020, pero ninguno de los protagonistas se hizo cargo. La conductora de “Santo Sábado” (América) decidió no hablar más de su vida privada y Vittori no era tan conocido como para ir a buscar su testimonio.

Finalmente y más allá de los rumores, este jueves apareció la primera foto que confirma el romance de Nicole Neumann con Luciano Vittori, un empresario que ha trabajado para distintas famosas.

Fue en “LAM” (El Trece) donde se mostró la foto de la pareja tomando algo en un café. Según las panelistas, los protagonistas de esta historia de amor se conocieron en los estudios de la productora Kuarzo cuando la modelo formaba parte de “Nosotros a la mañana”, el ciclo que conducía el Pollo Álvarez.

Lo más llamativo de todo lo dijo Pía Shaw al exclamar: “¡Es más! Fue novio de Cinthia...”, lanzó la periodista a lo que Fernández sumó: “Esto no le va a gustar a Nicole”, luego comentó cuándo se conocieron: “Cuando éramos adolescentes, él era RR.PP. (relacionista púbico) de un boliche, era el chico codiciado, bailaba en el parlante, todas las minas se morían por él y no les daba bola. Yo me subía al parlante y chapábamos”.

Ante la consulta de sus compañeros sobre la relación, la ex de Martín Baclini dijo: “Yo era chica. No intimé, queridas”, agregó Cinthia.