Nueva crisis entre Barby Silenzi y El Polaco a dos meses de su última reconciliación

Para sorpresa de muchos, este viernes en “Intrusos” (América), Rodrigo Lussich confirmó una nueva crisis entre El Polaco y Barby Silenzi a pocas semanas de haberse reconciliado.

El conductor comenzó diciendo: "Otra vez están distanciados Barby Silenzi y El Polaco. En estas idas y vueltas, que son tantas, se puede hacer una línea de tiempo. Porque se pelean, se aman y se vuelven a odiar".

Luego fue el turno de Paula Varela quien amplió la información y dijo: "El entorno que nos habla es muy bueno y dice que hubo chispazos, que hubo rispideces entre ellos. Barby y El Polaco comenzaron los ensayos (de La Academia), pero lo cierto es que hubo como puteadas de tránsito, cosas que no cierran. Esas cosas las escucharon las personas que estaba ahí y empezaron a hablar de este distanciamiento", dijo la panelista y sumó: "Ella está viviendo en Belgrano. Ellos no volvieron a convivir. Pero esto tiene que ver con entredichos que han tenido por el trabajo, por los tiempos, el verse y el no verse".

La pareja, en medio de esta situación, es parte del nuevo programa de LaFlia “Showmatch: La Academia” (El Trece) que se verá en la pantalla chica desde mayo de este año.