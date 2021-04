El Mono de Kapanga le ´tiró onda´ a Juana Viale

Este domingo, Juana Viale recibió en la mesa de su abuela, Mirtha Legrand, a varias figuras tal como lo hace cada domingo desde que comenzó la cuarentena.

Los invitados de este domingo fueron: Benito Fernández, Cinthia Fernández, Osvaldo Bazón y El Mono de Kapanga. Con este último la conductora vivió un momento particular que llamó la atención de los televidentes.

Todo comenzó cuando Juana le preguntó al cantante si, durante su paso por el reality de Telefé, “MasterChef Celebrity”, había aprendido a cocinar. De inmediato el rockero comentó que sí.

Luego Juana se mostró interesada en saber sobre la popularidad del cantante luego de su paso por el certamen de cocina: “Me sumó muchos chicos chiquitos y me subió también el porcentaje de seguidoras (…) y me empezaron a mandar mensajes señoras de mi edad”, dijo risueño el Mono.

“Pasé a tener el 51 por ciento de público femenino contra el 49 masculino. Antes de MasterChef estaba en 43 por ciento el femenino”, explicó el Mono. Ante esa afirmación, Juana preguntó si había concretado alguna cita con una seguidora. “¿Sabés que no?”, comenzó diciendo el Mono y agregó: “Yo la estoy esperando a Juana, pero no me da bola”, dijo el invitado ante los presentes.

“Callate, Mono. No tirotées”, dijo Juana divertida a lo que el Mono contestó: “Estamos de novios hace cinco años pero ella no lo sabe. No me atiende el teléfono”, se quejó con humor el cantante.

Para cerrar el divertido momento la anfitriona comentó: “Con mi novio, todo bien, y más si sos vos, Mono”.