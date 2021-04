MasterChef Celebrity: El Loco Montenegro quedó fuera del reality de cocina

En la noche del domingo un nuevo famoso eliminado salió del reality de Telefé “MasterChef Celebrity” luego de un complicado plato de pastas artesanales.

Fue el basquetbolista Hernán “El Loco” Montenegro quien no completó el plato exigido por el jurado y, en una noche italiana, debió dejar el certamen de formato internacional.

Junto con Gastón Dalmau, el ex deportista tuvieron los peores platos de la noche, pero Donato De Santis evaluó que el plato del altísimo participante no cumplía con lo exigido.

Los “fusillis” con salsa de chorizo de cerdo, cebolla e hinojo dejaron a fuera de competencia al “supuesto” novio de Claudia Fontán del exitoso ciclo del canal de las pelotas.

Visiblemente emocionado por su eliminación, el basquetbolista señaló: “Yo gané cuando entré porque el regalo de mi vida, que son mis nietos, me pudieron ver jugar… Ese es el legado que yo les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre. Si hay algo que no hay que perder son las ganas de jugar, y en eso yo gané”, finalizó el "Loco" Montenegro antes de dejar el estudio de MasterChef Celebrity 2.