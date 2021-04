Sin ropa interior, Graciela Alfano desayunó en la cama

Activa en las redes sociales, Graciela Alfano comparte su rutina con sus más de 500 mil seguidores e intenta sorprender en cada posteo con sus ocurrencias y su imponente figura.

Sin presencia en la televisión y cuidándose del Covid 19, la rubia formó parte de “LAM” (El Trece) y ahora su participación en los canales de televisión en totalmente virtual.

Por estos días, la rubia posó desde su cama sólo con una camisa blanca, sin ropa interior y disfrutando de un desayuno americano: “Algo más sexy que una camisa de hombre sobre el cuerpo desnudo de una mujer? Mi casa me recibe de vuelta, después de un verano intenso y completamente salvaje, con este desayuno que me dará energía para afrontar lo que venga!!!! A Vivir Plenamente con Fuerza!!! Tips: 💎Vida Sana, 💎Mente Positiva, 💎Actividad Física, 💎Buena Alimentación, 💎Mi @satialfood siempre conmigo que me ayuda a mantenerme soñada”.

El posteo alcanzó los 25.600 “likes” y cientos de mensajes de amor y admiración hacia la rubia que cada día luce mejor.