Barby Silenzi y El Polaco más enfrentados que nunca

Este lunes se realizaron los fotos individuales de los famosos que formarán parte del programa de Marcelo Tinelli “Showmatch: La Academia” ante la imposibilidad de hacer la gran y tradicional toma por cuestiones de protocolos sanitarios.

En medio de extremos cuidados, los famosos llegaron a La Flia y a su turno se tomaron la imagen que servirá al programa durante todo el año.

Si bien todo funcionó perfectamente, en la pareja de baile de Barby Silenzi y El Polaco se notó la mala onda propia de la reciente ruptura de la relación.

Fue Ángel De Brito quien en “LAM” (El Trece) comentó el mal momento que viven los artistas quienes llegaron separados al lugar.

En el ciclo de José María Listorti “Hay que Ver” (El Nueve), Silenzi habló como nunca antes y confirmó que están “separados para siempre, definitivamente”, del padre de su hija Abril.

Luego se supo que El Polaco debía buscar a la bailarina para ir a la foto y nunca llegó. En un contacto de Barby con Denise Dumas la mujer contó: “Estoy acá con mi peinador. Estoy lista. El Polaco me tenía que pasar a buscar para hacer las fotos y me dejó plantada así que eso es lo que pasó. Él me dijo ‘Si querés bailar, yo bailo’ y ahora me dejó plantada a propósito”.