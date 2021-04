Se pudrió: Flor Peña desmintió los dichos de Érica Rivas

Todo comenzó hace dos años cuando se anunció la noticia de que Casados con hijos, la exitosa sitcom de Telefé, llegaría a la calle Corrientes en forma de obra de teatro. Luego de esto, se produjo un conflicto debido a que Érica Rivas, quien interpretó a María Elena Fuseneco, cuestionó el guion y aseguró que los chistes que se hacían sobre las mujeres eran "demodé". Tras estos comentarios, la actriz quedó fuera del proyecto. Ahora, Florencia Peña salió al cruce de sus dichos y bancó a Guillermo Francella.

El pasado lunes, Rivas manifestó en una entrevista: "Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres –los productores, los guionistas (Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) y el director (Guillermo Francella, también protagonista) eran todos hombres.

Además, la actriz agregó que "me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada". Tras escuchar estas palabras, Flor Peña, quien en la serie interpretaba a Moni Argento, disparó: "Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. ¡Muchísimo! Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada femenina sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

En cuanto a las críticas que hizo Rivas sobre Guillermo Francella, la conductora agregó molesta: "Me consta que Guille hizo mucho para que ella esté. Seguramente tengan diferencia de criterios. Pero subestimarme a mí como protagonista de Casados con Hijos... Nada iba a suceder que no estuviera bien. No es la única persona, hay dos mujeres más dentro del elenco; yo soy la protagonista”.

Fuente Pronto