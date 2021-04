Nazarena Vélez aseguró que tuvo ´algo´ con Luis Miguel

Este martes en la noche, Jey Mammon recibió en su exitoso ciclo de entrevistas de América a Nazarena Vélez.

La polémica actriz, muy activa en las redes sociales habló de todos los temas, especialmente de cómo transitó la pandemia por el Covid 19 y cómo se reinventó a través de las redes sociales.

El estreno de la nueva temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix y su reciente cumpleaños, también sirvió de disparador para una sorpresiva confesión de la invitada.

Ante la mirada atenta del presentador quien comentó: "No te has privado de chaparte a Luis Miguel", Naza dijo que tuvo un encuentro con el cantante mexicano cuando tenía 22 años: "Me puse muy nerviosa y me fui. Sé que él quiso más que un beso".

Luego la actriz sumó más información y dijo: "Yo fui como fan. Me enteré que había una cena en el Sheraton y me acuerdo que una amiga me dijo '¡venite!'. Yo fui pero sólo quería un autógrafo".

"¿Te gustaba?", le preguntó Mammon; "Sí, me encantaba pero yo de verdad había ido por un autógrafo y, cuando se dio la situación como para otra cosa, dije que no. Yo era muy pendeja. Yo me casé virgen, era muy estructurada. Cuando lo conocí tenía 22 y ya me había separado de Pucheta (el papá de su hija Barbie)", recordó.

Para terminar, Nazarena contó que el beso se dio en la habitación de hotel en la que se hospedaba el cantante. "Después de la cena, él se acerca y me dice: 'Vamos a tomar un champagne y ahí subí'", finalizó.