¡Sin ropa! El inesperado desnudo de Romina Malaspina

Esta semana Romina Malaspina, sorprendió en las redes sociales al posar con un extraño corsé plástico con el que demostró que tiene la cintura más pequeña del mundo del espectáculo.

No satisfecha con esa imagen, la rubia luego posó frente al espejo de su vestidor con un pantalón de algodón gris y un top lila confirmando que los centímetros de su cintura son los más escasos de las redes.

Ahora y comenzando el fin de semana, la ex Gran Hermano posó completamente desnuda sentada sobre el piso de su habitación y frente a un espejo generó expectativa al mencionar la fecha 30/4.

“ESTÁN LISTOS PARA DARLE #COLOR A SUS DÍAS? 30/4”, escribió la influencer junto a la imagen en blanco y negro que en pocas horas ganó más de 227 mil “likes” y mensajes como: “Viva Cristo rey”, “Amor te dije que no subieras más fotos así sin mi permiso. Cuantas veces te lo he dicho.. Ay no puedo enojarme contigo, te amo 😡😒”, “Hermosaa esta 😍😍”, “Woooowww!!”, entre otros.